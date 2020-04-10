«В самолете бомба». В Перми из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет из Москвы
В аэропорт выехали сотрудники экстренных служб
На место выехали сотрудники экстренных службФото: Василий Вахрин
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В Перми экстренно сел самолет из Москвы. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что пришло очередное сообщение о минировании. Неизвестный позвонил и сообщил о том, что на борту самолета находится бомба.
На место выехали сотрудники экстренных служб. Самолет успешно приземлился. На данный момент его осматривают сотрудники экстренных служб, специалисты кинологической службы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за угрозы минирования экстренно сел самолет из Москвы. Самолет осмотрели сотрудники экстренных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU