На новом оборудовании кардиодиспансера в Прикамье можно обследовать и оперировать до 20 пациентов в сутки

10 Апр 2020 2020-04-10T14:37:40+03:00

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Практически в круглосуточном режиме в пермском кардиологическом диспансере работает ангиографическая установка нового поколения Philips Azurion 7 M20. Ее приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

О том, какие новые возможности для лечения больных появились после ее приобретения, рассказали главе Прикамья Дмитрию Махонину во время его посещения лечебного учреждения, где он ознакомился с работой блоков лечения инфаркта миокарда, рентгенохирургии и функциональной диагностики.

- Эта установка имеет новые возможности: многофункциональный ангиографический стол позволяет поворачивать пациента, гораздо быстрее обрабатываются изображения, есть новая станция для 3D-моделирования сосудистой стенки, - объяснил заведующий ангиографическим отделением кардиодиспансера Вячеслав Ткаченко. – Она позволяет получить полную информацию о жизненно важных функциях пациента, проводить визуальный контроль в реальном времени. При этом значительно снижена доза облучения как для пациентов, так и для специалистов. Azurion 7 позволяет получать качественную диагностику, определять дальнейшую тактику лечения и добиваться хороших результатов.

Ангиографические исследования проводятся путем введения контрастного вещества, с помощью рентгеновских лучей получаются детальные сосудов и кровотока внутри них. Установка позволяет разглядеть сужение, закупорку и другие сосудистые аномалии, выполнить 3D-моделирование поврежденных участков.

Но Azurion 7 помогает не только в диагностике заболеваний. На установке можно делать малотравматичные вмешательства - через разрез в 2 миллиметра. А можно – и сложные гибридные операции. При этом лечение различных групп патологий одного пациента могут осуществлять врачи разных профилей.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в кардиоцентре появились 457 единиц нового оборудования: флюорографы, маммографы рентгенологические, ИВЛ и ультразвуковые аппараты. В этом году приобретут еще более 300 единиц медоборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU