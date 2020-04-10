«Он поднял на меня руку». Супруга Павла Прилучного сообщила о домашнем насилии во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T14:25:37+03:00

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о том, что будут разводиться и уже три месяца жили отдельно. Но введенный режим самоизоляции дал еще один шанс на сближение пары. Подруга Агаты рассказала журналистам kp.ru, что чувства между супругами остались.

Однако счастливого воссоединения не получилось. Вчера в загородном доме пары произошло ЧП. Агата вела прямой эфир, как вдруг Павел выхватил телефон из рук жены и выбросил в окно.

Агата записала обращение с аккаунта мамы.

- Пандемия дается плохо. Пишу с аккауанта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Завтра постараюсь купить новый телефон. Просто знайте, что так…

Подруга семьи сообщила корреспондентам, что Агата с детьми уехала в московскую квартиру. Однако Павел уже успел извиниться перед женой.

ИСТОЧНИК KP.RU