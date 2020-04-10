2020-04-10T13:47:28+03:00
Общество

Житель Прикамья подделал документы, чтобы не платить алименты

У мужчины был долг 200 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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В отношении него возбудили уголовное делоВ отношении него возбудили уголовное делоФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае местный житель после развода с женой не захотел платить алименты несовершеннолетним детям и подделал документы о трудоустройстве. В результате с 2017 года мужчина даже не вспомнил про детей и у него накопился долг в размере 200 тысяч рублей.

Судебный пристав направил должнику постановление о расчете задолженности. Мужчина пришел в отдел и предоставил трудовой договор и справку о выплаченной зарплате. На основании этих документов задолженность была пересчитана и мужчине оставалось заплатить 20 тысяч рублей. Пристав усомнился в подлинности документов и позвонил в компанию, где якобы работал должник. Там сообщили, что трудовой договор с мужчиной заключен не был и вообще компания не осуществляет хозяйственную деятельность.

После установления факта подделки документов алиментщику вновь пересчитали сумму долга теперь уже исходя из размеров средней заработной платы в РФ. А также в отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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