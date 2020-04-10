В Перми начался ремонт улицы Краснополянской

10 Апр 2020 2020-04-10T13:35:43+03:00

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В Перми начался первый этап капитального ремонта улицы Краснополянской. Сперва, подрядчик построит ливневую канализацию на улице Полазненской. Сейчас движение закрыто на улице Полазненской вдоль дома №9, затем оно будет поэтапно закрываться и на других прилегающих улицах

Далее работы будут вестись на улицах Нейвинской и Бригадирской – подрядчик перейдет на перекресток улиц Полазненской и Нейвинской, а затем – на участок от улицы Нейвинской до улицы Краснополянской. Движение на самой улице Краснополянской закрыто не будет. Работы на этом участке закончатся 1 июня.

Затем с 1 июня по 20 сентября работы продолжатся непосредственно на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до улицы Загарьинскоq

ИСТОЧНИК KP.RU