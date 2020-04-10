В Перми отменили прививки и диспансеризацию

10 Апр 2020 2020-04-10T13:08:03+03:00

В этом году диспансеризацию пройти будет нельзя

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В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Правительстве РФ было принято решение о временном приостановлении диспансеризации взрослого населения по всей России, в том числе и в Пермском крае, до 31 декабря 2020 года. Также до особо распоряжения не проводятся плановые прививки, сообщили в пермском Центре медицинской профилактики.

Все виды неотложной помощи (при острых респираторных заболеваниях, гриппе, пневмонии, новой коронавирусной инфекции) осуществляются в полном объеме. Более подробную информацию необходимо уточнять в поликлиниках по месту жительства.

Профилактические мероприятия в медицинских организациях временно отменены с целью предотвращения угрозы распространения пандемии коронавируса и обеспечения охраны здоровья населения Пермского края.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».

ИСТОЧНИК KP.RU