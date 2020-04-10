2020-04-10T12:24:17+03:00
Происшествия

В Пермском крае в результате ДТП пострадал мужчина

С серьезными травмами пострадавшего отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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По данному факту проводится проверка. Фото: ГИБДД по Пермскому краюПо данному факту проводится проверка. Фото: ГИБДД по Пермскому краю
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В Чернушке произошло лобовое столкновение, в результате которого пострадал мужчина.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла в 17:00 9 апреля. По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Гетц» столкнулся с автомобилем «Лада», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил серьезные травмы. Его отправили в больницу.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погиб мужчина. По данному факту проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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