2020-04-10T11:41:49+03:00
Общество

В Пермском крае разработали электронные пропуска для выхода на работу в период самоизоляции

Сервис будет доступен через сайт «Управляем вместе»
Лилия Абибулаева
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По мнению Дмитрия Махонина, такая система позволит уменьшить количество социальных контактов.По мнению Дмитрия Махонина, такая система позволит уменьшить количество социальных контактов.Фото: Василий Вахрин
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Глава региона Дмитрий Махонин поручил разработать сервис, который бы упростил получение специальных пропусков для выхода на работу в период самоизоляции. Сервис будет доступен в ближайшее время.

В конце недели сервис уже будет доступен для тех организаций, деятельность которых разрешена в период самоизоляции. Предоставляемый QR-код станет аналогом разрешения на передвижение, которое сейчас выдается сотрудникам непрерывно действующих организаций в бумажном виде.

По мнению Дмитрия Махонина, такая система позволит уменьшить количество социальных контактов.

- Во-первых, для удобства тех людей, которые сейчас имеют бумажные разрешения. Во-вторых, она в перспективе позволяет сократить количество социальных контактов в случае серьезного роста заболеваемости, что крайне важно в период борьбы с коронавирусом. В широком применении она может и не потребоваться, если жители Прикамья продолжат так же ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, оставаясь дома и соблюдая меры предосторожности, - сообщил врио Губернатора.

В ближайшее время сервис станет доступен на сайте «Управляем вместе»

ИСТОЧНИК KP.RU

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