На трассе в Прикамье погиб мужчина

10 Апр 2020 2020-04-10T11:40:26+03:00

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Пермском крае на трассе произошло страшное ДТП, в результате которого погиб 29-летний мужчина. В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла на трассе «Чайковский-Марково» рано утром в пятницу, 10 апреля.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Элантра», двигаясь в направлении деревни Марково, превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU