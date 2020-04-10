2020-04-10T10:54:53+03:00
Происшествия

В Перми за нарушение режима самоизоляции закрыли два магазина и ломбарда

Приставы опечатали двери заведений
Лилия Абибулаева
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Все заведения, не имеющие специального разрешения, должны приостановить свою деятельность.Все заведения, не имеющие специального разрешения, должны приостановить свою деятельность.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае со 2 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Все заведения, не имеющие специального разрешения, должны приостановить свою деятельность.

За исполнением Указа Губернатора следят специалисты Роспотребнадзора и судебные приставы. Так, в Свердловском районе Перми судебный приставы приостановили работу табачного магазина «SMOKY DUCK» на 25-го Октября, 45 и торговой точки «Цветы рядом» на Куйбышева, 65

Деятельность табачного магазина приостановлена на 30 суток, цветочной лавки – на 35. Также приставы приостановили деятельность ломбарда. Двери заведения будут закрыты в течение 40 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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