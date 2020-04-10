Жители Прикамья могут сообщить о завышении цен на продукты
Такая функция появилась на сайте «Управляем вместе»
Также на сайте жители могут сообщить о нарушении режима самоизоляцииФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В период самоизоляции некоторые торговые сети стали завышать цены на продукты. Жители Перми и края могут сообщить об этом. Теперь на сайте «Управляем вместе» появилась дополнительная опция, где можно пожаловаться на необоснованное завышение стоимости товара.
Поручение о создании такого раздела дал врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.
Также на сайте жители могут сообщить о нарушении режима самоизоляции
Напомним, ранее мы писали о том, что власти Прикамья пытаются договориться с торговыми сетями о снижении цен до закупочных
ИСТОЧНИК KP.RU