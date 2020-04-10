Жители Прикамья могут сообщить о завышении цен на продукты

10 Апр 2020 2020-04-10T10:18:44+03:00

Также на сайте жители могут сообщить о нарушении режима самоизоляции Фото: Василий Вахрин

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В период самоизоляции некоторые торговые сети стали завышать цены на продукты. Жители Перми и края могут сообщить об этом. Теперь на сайте «Управляем вместе» появилась дополнительная опция, где можно пожаловаться на необоснованное завышение стоимости товара.

Поручение о создании такого раздела дал врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

Также на сайте жители могут сообщить о нарушении режима самоизоляции

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Прикамья пытаются договориться с торговыми сетями о снижении цен до закупочных

ИСТОЧНИК KP.RU