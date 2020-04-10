В Перми на пожаре спасли двух человек
В Кировском районе Перми из горящего здания эвакуировали 19 человек. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 9:10 9 апреля. На место незамедлительно выехали пожарные.
В доме на улице Магистральной загорелись вещи на кухне в одной из квартир. Из здания самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе четверо детей. Двоих человек вывели спасатели.
Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре в гаражном кооперативе пострадал человек.
ИСТОЧНИК KP.RU