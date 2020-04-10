В Перми из больницы выписали 8 человек, у которых был коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T08:44:21+03:00

1 пациент изолирован на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания.

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В Пермском крае официально подтвержден 41 случай коронавируса. Из них – 29 человек находятся на лечении, 8 полностью поправились, 3 человека, к сожалению, погибли. 1 пациент изолирован на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания.

За прошедшие сутки выявлено 9 новых случаев заражения. Вчера двое пациентов вылечились и были выписаны. Это женщина 29 лет, которая прибыла из Норвегии и молодой человек 19 лет, который прибыл из Англии. Они полностью выздоровели и не представляют опасности. Всего с болезнью справились 8 человек.

На домашней самоизоляции находятся 2207 человек. Это те люди, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. У всех взяты анализы на COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU