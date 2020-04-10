2020-04-10T08:19:14+03:00
Общество

Прокуратура Прикамья выявила 12 фактов публикации фейков о коронавирусе

Ведомство направило требования об ограничении доступа к 7 информационным ресурсам
Лилия Абибулаева
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Только за прошлую неделю за публикацию недостоверной информации о коронавирусе привлечены 4 жителя пермского краяТолько за прошлую неделю за публикацию недостоверной информации о коронавирусе привлечены 4 жителя пермского краяФото: Василий Вахрин
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Краевая прокуратура взяла под контроль выявление фейковых новостей про коронавирус в Пермском крае. На данный момент было выявлено 12 фактов публикации недостоверной информации.

Все собранные материалы направили в Генпрокуратуру для последующего обращения в Роскомнадзор, чтобы ограничить доступ к указанной информации.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что в ведомство направлены требования об ограничении доступа к 7 информационным ресурсам, содержащим «фейковые» новости.

Только за прошлую неделю за публикацию недостоверной информации о коронавирусе привлечены 4 жителя пермского края. Каждому назначен штраф в размере 30-40 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что если из-за «фейка» будет причинен вред здоровью человека, то ответственного за это гражданина оштрафуют на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей, приговорят к исправительным либо принудительным работам на срок до 1 года или к лишению свободы на срок до трех лет. В случае смерти человека наказание ужесточается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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