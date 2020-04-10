В Перми в результате ДТП пострадал мужчина

10 Апр 2020 2020-04-10T07:53:47+03:00

В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела Фото: Василий Вахрин

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В Перми в Дзержинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний мужчина. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла в 6:45 9 апреля на улице Якутской.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фиат» не справился с управлением и врезался в бетонную разделительную полосу. В результате аварии пострадал один человек. 34-летний пассажир автомобиля получил ушиб руки. Ему назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела

ИСТОЧНИК KP.RU