МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается дождь и сильный ветер
Порывы могут достигать 20 м/с
В ведомстве рекомендуют находиться подальше от деревьев.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в пятницу, 10 апреля, ожидаются неблагоприятные погодные условия. ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает о том, что на территории Перми и края возможен небольшой дождь и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с.
Температура воздуха ночью -2,+3, днем 9-14.
В ведомстве рекомендуют находиться подальше от деревьев. Также возможны обрывы электропередач, увеличение количества ДТП. Избегайте парковки транспорта рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Соблюдайте ПДД, будьте бдительны.
ИСТОЧНИК KP.RU