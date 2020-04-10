МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается дождь и сильный ветер

10 Апр 2020 2020-04-10T07:17:00+03:00

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В Пермском крае в пятницу, 10 апреля, ожидаются неблагоприятные погодные условия. ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает о том, что на территории Перми и края возможен небольшой дождь и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с.

Температура воздуха ночью -2,+3, днем 9-14.

В ведомстве рекомендуют находиться подальше от деревьев. Также возможны обрывы электропередач, увеличение количества ДТП. Избегайте парковки транспорта рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Соблюдайте ПДД, будьте бдительны.

ИСТОЧНИК KP.RU