В Прикамье ночью сгорели два частных дома

10 Апр 2020 2020-04-10T06:52:45+03:00

На месте горели два частных дома. Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае ночью произошел страшный пожар. В Добрянке сгорели два частных дома. Сообщение о возгорании поступило в 2:32 10 апреля. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

На месте горели два частных дома. Общая площадь пожара составила 135 кв.метров. В 5:30 пожар удалось ликвидировать.

Известно, что во время пожара пострадала пожилая женщина. На данный момент выясняются причины возгорания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре в гаражном кооперативе пострадал человек В Перми на пожаре в гаражном кооперативе пострадал человек

ИСТОЧНИК KP.RU