В Прикамье ночью сгорели два частных дома
На пожаре пострадала пожилая женщина
На месте горели два частных дома.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае ночью произошел страшный пожар. В Добрянке сгорели два частных дома. Сообщение о возгорании поступило в 2:32 10 апреля. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.
На месте горели два частных дома. Общая площадь пожара составила 135 кв.метров. В 5:30 пожар удалось ликвидировать.
Известно, что во время пожара пострадала пожилая женщина. На данный момент выясняются причины возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU