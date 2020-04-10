2020-04-10T06:37:11+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчину признали виновным в смертельном ДТП

Он нарушил ПДД и погибли два человека
Лилия Абибулаева
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В результате ДТП двое пассажиров получили серьезные травмы, от которых скончались на месте.В результате ДТП двое пассажиров получили серьезные травмы, от которых скончались на месте.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае осудили жителя Нытвенского района за ДТП, в котором погибли два человека. Следствие установило, что, управляя автомобилем «LADA VESTA», 31-летний водитель нарушил правила дорожного движения.

Мужчина превысил скорость. На участке дороги разрешенная скорость была 70 км/час. Осужденный ехал со скоростью 120 км/час. Он не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП двое пассажиров получили серьезные травмы, от которых скончались на месте.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что мужчину приговорили к 8 годам, 6 месяцам лишения свободы. Также он не может в течение двух лет занимать должность, связанную с управлением автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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