В Прикамье мужчину признали виновным в смертельном ДТП
В Пермском крае осудили жителя Нытвенского района за ДТП, в котором погибли два человека. Следствие установило, что, управляя автомобилем «LADA VESTA», 31-летний водитель нарушил правила дорожного движения.
Мужчина превысил скорость. На участке дороги разрешенная скорость была 70 км/час. Осужденный ехал со скоростью 120 км/час. Он не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП двое пассажиров получили серьезные травмы, от которых скончались на месте.
В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что мужчину приговорили к 8 годам, 6 месяцам лишения свободы. Также он не может в течение двух лет занимать должность, связанную с управлением автомобилем.
ИСТОЧНИК KP.RU