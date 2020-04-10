«Был сильный взрыв». В Перми на пожаре в гаражном кооперативе пострадал человек
В Перми ночью произошел сильный пожар. Загорелся гаражный кооператив на улице Старцева в Мотовилихинском районе.
По сообщению очевидцев, в автосервисе взорвался газовый баллон.
Сообщение о возгорании поступило в 00:44 10 апреля. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС. В тушении принимали участие 34 человека личного состава, 9 единиц техники. Площадь пожара составила 100 кв.метра.
В результате пожара пострадал один человек. Пострадавшего отправили в больницу. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка по факту пожара. Причина и обстоятельства устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU