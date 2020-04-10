«Был сильный взрыв». В Перми на пожаре в гаражном кооперативе пострадал человек

10 Апр 2020 2020-04-10T08:02:10+03:00

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В Перми ночью произошел сильный пожар. Загорелся гаражный кооператив на улице Старцева в Мотовилихинском районе.

По сообщению очевидцев, в автосервисе взорвался газовый баллон.

Сообщение о возгорании поступило в 00:44 10 апреля. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС. В тушении принимали участие 34 человека личного состава, 9 единиц техники. Площадь пожара составила 100 кв.метра.

В результате пожара пострадал один человек. Пострадавшего отправили в больницу. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка по факту пожара. Причина и обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU