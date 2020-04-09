2020-04-09T13:01:50+03:00
Происшествия

В Пермском крае в Каме нашли тело мужчины

Причина смерти устанавливается
Лилия Абибулаева
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Выход на весенний лед опасен для жизни и здоровья!Выход на весенний лед опасен для жизни и здоровья!Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае местные жители сообщили в ГУ МЧС о том, что на поверхности реки Кама в Еловском районе лежит мужчина. На место выехали сотрудники ведомства.

Из воды мужчину достали местные жители. Личность погибшего удалось установить. Родственники опознали его. Причина гибели мужчины устанавливается.

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают об опасности весеннего льда.

- Выход на весенний лед опасен для жизни и здоровья! На территории Пермского края официально действующих переправ нет, не рискуйте жизнью — пользуйтесь объездными дорогами, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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