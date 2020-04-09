Куба и Солнечный город теперь на связи

9 Апр 2020 2020-04-09T12:24:54+03:00

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Высокоскоростной интернет появится более чем в 50 поселениях индивидуальной застройки Прикамья. «Ростелеком» приступил к строительству оптических сетей связи в поселках Запруд-2 (Пермь), Мясокомбинат ( Краснокамск), Карабаи и Конец-Бор-2 (Краснокамский район), Полиграфист (Чернушка), Куба и Солнечный город (Чайковский), Мазунино (Осинский район), Малый Букор (Чайковский район), Малый Сарс и Самарова (Октябрьский район), Дзержинского (поселок Сарс Октябрьский район). Оптикой будет охвачено около 6 тысяч домов этих населенных пунктов.

- Всем пользователям в первую очередь нужна высокая скорость доступа в интернет, независимо от того, где они проживают – в городе, поселке или деревне, поэтому мы проводим оптику не только в крупные населенные пункты, но и в небольшие поселения индивидуальной застройки. В результате жителям будут доступны широкополосный доступ в сеть на скорости до 350 Мбит/с, цифровое интерактивное телевидение, система внешнего и внутреннего видеонаблюдения, а также сервисы «Умного дома» с датчиками безопасности и комфорта, – отмечает Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома».

Новые линии связи компания строит на основе технологии «оптика в квартиру», которая обеспечивает пользователю сверхвысокие скорости интернета. Такой алгоритм формирования сетей связи имеет преимущества: во-первых, оптический канал подключается непосредственно к оборудованию абонента, что гарантирует высокое качество и надежность услуги, во-вторых, обеспечивается «запас» по дальнейшему наращиванию скорости на многие годы вперед. Это позволяет соответствовать актуальным пользовательским запросам жителей и бизнеса к качеству интернет-доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU