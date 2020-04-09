2020-04-09T11:56:28+03:00
Происшествия

«На борту бомба». После очередного сообщения о минировании в пермском аэропорту экстренно сел самолет

На борту было 46 человек и 6 членов экипажа
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Салон самолета и багаж проверили сотрудники кинологической службы.Салон самолета и багаж проверили сотрудники кинологической службы.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В среду, 8 апреля, поступило очередной сообщение о минировании самолет «Москва-Пермь». В аэропорт «Большое Савино» выехали оперативные службы города.

В 16:39 самолет благополучно приземлился в аэропорту. На борту находилось 46 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех отправили в здание аэропорта. Салон самолета и багаж проверили сотрудники кинологической службы. Взрывного устройства на борту не было.

Напомним, ранее мы писали о том, что самолет, летевший из Новосибирска в Москву, сел в Перми из-за сообщения о бомбе

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики: За накопленные долги по ЖКХ все равно начислят пени
Дмитрий Махонин занял первое место среди глав регионов в рейтинге по борьбе с коронавирусом
В Пермском крае в Каме нашли тело мужчины
Куба и Солнечный город теперь на связи
«На борту бомба». После очередного сообщения о минировании в пермском аэропорту экстренно сел самолет
Объем пожертвований в Пермский краевой фонд по борьбе с коронавирусом увеличился в 8 раз
В Пермском крае зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
В Прикамье 371 организация может продолжать работать в период самоизоляции
В Прикамье в квартире обнаружили тела мужчины и женщины
В Прикамье еще у 42 человек подозревают коронавирус
В Прикамье в период самоизоляции стало больше ДТП с пьяными водителями
«Тестирование за 70 минут». В Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус
В Прикамье уменьшилось количество человек на самоизоляции
Магазин «Леруа Мерлен» закрыли за нарушение режима самоизоляции
Медикам Пермского края, работающим с коронавирусом, увеличивают зарплату
В Перми в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар
В Прикамье осудят мужчину за стрельбу по припаркованным автомобилям
Житель Прикамья ударил знакомого грифом от штанги
В Прикамье закончились поиски 33-летнего рыбака
В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию сделали уже 10 000 человек
В Перми умер оператор Владимир Зубов
В Пермском крае из-за пациента с подозрением на коронавирус закрыли городскую больницу