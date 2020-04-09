«На борту бомба». После очередного сообщения о минировании в пермском аэропорту экстренно сел самолет

9 Апр 2020 2020-04-09T11:56:28+03:00

На борту было 46 человек и 6 членов экипажа

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В среду, 8 апреля, поступило очередной сообщение о минировании самолет «Москва-Пермь». В аэропорт «Большое Савино» выехали оперативные службы города.

В 16:39 самолет благополучно приземлился в аэропорту. На борту находилось 46 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех отправили в здание аэропорта. Салон самолета и багаж проверили сотрудники кинологической службы. Взрывного устройства на борту не было.

Напомним, ранее мы писали о том, что самолет, летевший из Новосибирска в Москву, сел в Перми из-за сообщения о бомбе

ИСТОЧНИК KP.RU