«На борту бомба». После очередного сообщения о минировании в пермском аэропорту экстренно сел самолет
На борту было 46 человек и 6 членов экипажа
Салон самолета и багаж проверили сотрудники кинологической службы.Фото: архив "КП"
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В среду, 8 апреля, поступило очередной сообщение о минировании самолет «Москва-Пермь». В аэропорт «Большое Савино» выехали оперативные службы города.
В 16:39 самолет благополучно приземлился в аэропорту. На борту находилось 46 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех отправили в здание аэропорта. Салон самолета и багаж проверили сотрудники кинологической службы. Взрывного устройства на борту не было.
Напомним, ранее мы писали о том, что самолет, летевший из Новосибирска в Москву, сел в Перми из-за сообщения о бомбе
ИСТОЧНИК KP.RU