Объем пожертвований в Пермский краевой фонд по борьбе с коронавирусом увеличился в 8 раз

9 Апр 2020 2020-04-09T11:36:11+03:00

Деньги будут направлены на покупку медицинских препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Пермяки продолжают отчислять деньги в фонд борьбы с коронавирусом. За последние дни объем поступлений увеличился в 8 раз.

На данный момент на счету фонда уже 118 миллионов рублей. Деньги будут направлены на покупку медицинских препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Также эти деньги могут потратить на покупку продуктов для малоимущих граждан и пенсионеров в Прикамье.

- Важно оказать адресную помощь тем, кто нуждается. Я благодарю всех неравнодушных людей и организации Прикамья, которые откликнулись в непростой ситуации. Расходование средств фонда максимально бережно и открыто. Мы отчитаемся по каждому рублю», — отметил Дмитрий Махонин.

На 10 миллионов рублей уже заключены договоры на закупку и поставку в медучреждения панорамных масок UNIX 6100 (430 шт.), фильтров UNIX 303 (1290 шт.), полумасок Кама-200 (15 тыс. шт.) и респираторов У-2К. В рамках договоров получено СИЗ на 8 миллионов рублей. Все средства индивидуальной защиты будут распределены по больницам, где лежат заболевшие коронавирусом, а также контактировавшие с ними с симптомами ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU