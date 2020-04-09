Объем пожертвований в Пермский краевой фонд по борьбе с коронавирусом увеличился в 8 раз
Пермяки продолжают отчислять деньги в фонд борьбы с коронавирусом. За последние дни объем поступлений увеличился в 8 раз.
На данный момент на счету фонда уже 118 миллионов рублей. Деньги будут направлены на покупку медицинских препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.
Также эти деньги могут потратить на покупку продуктов для малоимущих граждан и пенсионеров в Прикамье.
- Важно оказать адресную помощь тем, кто нуждается. Я благодарю всех неравнодушных людей и организации Прикамья, которые откликнулись в непростой ситуации. Расходование средств фонда максимально бережно и открыто. Мы отчитаемся по каждому рублю», — отметил Дмитрий Махонин.
На 10 миллионов рублей уже заключены договоры на закупку и поставку в медучреждения панорамных масок UNIX 6100 (430 шт.), фильтров UNIX 303 (1290 шт.), полумасок Кама-200 (15 тыс. шт.) и респираторов У-2К. В рамках договоров получено СИЗ на 8 миллионов рублей. Все средства индивидуальной защиты будут распределены по больницам, где лежат заболевшие коронавирусом, а также контактировавшие с ними с симптомами ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU