2020-04-09T11:36:11+03:00
Общество

Объем пожертвований в Пермский краевой фонд по борьбе с коронавирусом увеличился в 8 раз

На данный момент собрано 118 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Деньги будут направлены на покупку медицинских препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.Деньги будут направлены на покупку медицинских препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Пермяки продолжают отчислять деньги в фонд борьбы с коронавирусом. За последние дни объем поступлений увеличился в 8 раз.

На данный момент на счету фонда уже 118 миллионов рублей. Деньги будут направлены на покупку медицинских препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Также эти деньги могут потратить на покупку продуктов для малоимущих граждан и пенсионеров в Прикамье.

- Важно оказать адресную помощь тем, кто нуждается. Я благодарю всех неравнодушных людей и организации Прикамья, которые откликнулись в непростой ситуации. Расходование средств фонда максимально бережно и открыто. Мы отчитаемся по каждому рублю», — отметил Дмитрий Махонин.

На 10 миллионов рублей уже заключены договоры на закупку и поставку в медучреждения панорамных масок UNIX 6100 (430 шт.), фильтров UNIX 303 (1290 шт.), полумасок Кама-200 (15 тыс. шт.) и респираторов У-2К. В рамках договоров получено СИЗ на 8 миллионов рублей. Все средства индивидуальной защиты будут распределены по больницам, где лежат заболевшие коронавирусом, а также контактировавшие с ними с симптомами ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики: За накопленные долги по ЖКХ все равно начислят пени
Дмитрий Махонин занял первое место среди глав регионов в рейтинге по борьбе с коронавирусом
В Пермском крае в Каме нашли тело мужчины
Куба и Солнечный город теперь на связи
«На борту бомба». После очередного сообщения о минировании в пермском аэропорту экстренно сел самолет
Объем пожертвований в Пермский краевой фонд по борьбе с коронавирусом увеличился в 8 раз
В Пермском крае зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
В Прикамье 371 организация может продолжать работать в период самоизоляции
В Прикамье в квартире обнаружили тела мужчины и женщины
В Прикамье еще у 42 человек подозревают коронавирус
В Прикамье в период самоизоляции стало больше ДТП с пьяными водителями
«Тестирование за 70 минут». В Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус
В Прикамье уменьшилось количество человек на самоизоляции
Магазин «Леруа Мерлен» закрыли за нарушение режима самоизоляции
Медикам Пермского края, работающим с коронавирусом, увеличивают зарплату
В Перми в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар
В Прикамье осудят мужчину за стрельбу по припаркованным автомобилям
Житель Прикамья ударил знакомого грифом от штанги
В Прикамье закончились поиски 33-летнего рыбака
В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию сделали уже 10 000 человек
В Перми умер оператор Владимир Зубов
В Пермском крае из-за пациента с подозрением на коронавирус закрыли городскую больницу