В Пермском крае зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
По последним данным, в Пермском крае выявлено еще 9 заболевших коронавирусом. Таким образом в Прикамье 41 случай заболевания, из них - 6 человек выздоровело, 3 летальных исхода.
Из них 7 женщин, 2 - мужчины. Все контактировали с заболевшими. Из девяти человек - три сотрудника краевой инфекционной больницы. Три человека из Чайковского.
На данный момент, все заболевшие госпитализированы и находятся в изолированных палатах под присмотром врачей. Медики устанавливают всех, с кем общались заболевшие в последнее время.
На домашней самоизоляции находятся 2148 человек. У них у всех взяты анализы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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