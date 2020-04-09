В Пермском крае зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T12:08:29+03:00

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По последним данным, в Пермском крае выявлено еще 9 заболевших коронавирусом. Таким образом в Прикамье 41 случай заболевания, из них - 6 человек выздоровело, 3 летальных исхода.

Из них 7 женщин, 2 - мужчины. Все контактировали с заболевшими. Из девяти человек - три сотрудника краевой инфекционной больницы. Три человека из Чайковского.

На данный момент, все заболевшие госпитализированы и находятся в изолированных палатах под присмотром врачей. Медики устанавливают всех, с кем общались заболевшие в последнее время.

На домашней самоизоляции находятся 2148 человек. У них у всех взяты анализы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU