В Прикамье 371 организация может продолжать работать в период самоизоляции
В Пермском крае обновлен список организаций, которые могут продолжать работу в период самоизоляции. В новый реестр вошло 371 предприятие. Данные обновляются в ежедневном режиме на сайте минпромторга. С полным списком организаций можно ознакомиться на сайте ведомства.
В ведомстве подчеркивают, что не допускается деятельность организаций, оказывающих услуги населению при непосредственном контакте, услуги, при которых возникает массовое скопление людей.
В списке организаций, которым отказано в предоставлении разрешения на работу в период ограничительных мер 319 компаний.
Напомним, что издательский дом «Комсомольская правда» продолжает работать, газеты будут выходить.
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ИСТОЧНИК KP.RU