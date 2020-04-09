2020-04-09T11:58:36+03:00
Общество

В Прикамье 371 организация может продолжать работать в период самоизоляции

Данные опубликованы на сайте Минпромторга
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В списке организаций, которым отказано в предоставлении разрешения на работу в период ограничительных мер 319 компаний. Фото: Правительство ПрикамьяВ списке организаций, которым отказано в предоставлении разрешения на работу в период ограничительных мер 319 компаний. Фото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

В Пермском крае обновлен список организаций, которые могут продолжать работу в период самоизоляции. В новый реестр вошло 371 предприятие. Данные обновляются в ежедневном режиме на сайте минпромторга. С полным списком организаций можно ознакомиться на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркивают, что не допускается деятельность организаций, оказывающих услуги населению при непосредственном контакте, услуги, при которых возникает массовое скопление людей.

В списке организаций, которым отказано в предоставлении разрешения на работу в период ограничительных мер 319 компаний.

Напомним, что издательский дом «Комсомольская правда» продолжает работать, газеты будут выходить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим самоизоляции в Перми: как получить разрешение посещать пожилых родственников и почему его не всем дают

Как получить разрешение на посещение пожилого родственника во время режима самоизоляции в Перми (Подробнее...)

Откуда в Пермь завезли коронавирус

В минздраве рассказали, был ли в Пермском крае нулевой пациент [аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики: За накопленные долги по ЖКХ все равно начислят пени
Дмитрий Махонин занял первое место среди глав регионов в рейтинге по борьбе с коронавирусом
В Пермском крае в Каме нашли тело мужчины
Куба и Солнечный город теперь на связи
«На борту бомба». После очередного сообщения о минировании в пермском аэропорту экстренно сел самолет
Объем пожертвований в Пермский краевой фонд по борьбе с коронавирусом увеличился в 8 раз
В Пермском крае зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
В Прикамье 371 организация может продолжать работать в период самоизоляции
В Прикамье в квартире обнаружили тела мужчины и женщины
В Прикамье еще у 42 человек подозревают коронавирус
В Прикамье в период самоизоляции стало больше ДТП с пьяными водителями
«Тестирование за 70 минут». В Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус
В Прикамье уменьшилось количество человек на самоизоляции
Магазин «Леруа Мерлен» закрыли за нарушение режима самоизоляции
Медикам Пермского края, работающим с коронавирусом, увеличивают зарплату
В Перми в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар
В Прикамье осудят мужчину за стрельбу по припаркованным автомобилям
Житель Прикамья ударил знакомого грифом от штанги
В Прикамье закончились поиски 33-летнего рыбака
В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию сделали уже 10 000 человек
В Перми умер оператор Владимир Зубов
В Пермском крае из-за пациента с подозрением на коронавирус закрыли городскую больницу