В Прикамье 371 организация может продолжать работать в период самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T11:58:36+03:00

В списке организаций, которым отказано в предоставлении разрешения на работу в период ограничительных мер 319 компаний. Фото: Правительство Прикамья

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае обновлен список организаций, которые могут продолжать работу в период самоизоляции. В новый реестр вошло 371 предприятие. Данные обновляются в ежедневном режиме на сайте минпромторга. С полным списком организаций можно ознакомиться на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркивают, что не допускается деятельность организаций, оказывающих услуги населению при непосредственном контакте, услуги, при которых возникает массовое скопление людей.

В списке организаций, которым отказано в предоставлении разрешения на работу в период ограничительных мер 319 компаний.

Напомним, что издательский дом «Комсомольская правда» продолжает работать, газеты будут выходить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим самоизоляции в Перми: как получить разрешение посещать пожилых родственников и почему его не всем дают

Как получить разрешение на посещение пожилого родственника во время режима самоизоляции в Перми (Подробнее...)

Откуда в Пермь завезли коронавирус

В минздраве рассказали, был ли в Пермском крае нулевой пациент [аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU