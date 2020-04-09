2020-04-09T11:59:10+03:00
Происшествия

В Прикамье в квартире обнаружили тела мужчины и женщины

Преступника нашли по горячим следам
Лилия Абибулаева
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Убийца был родственником погибшихУбийца был родственником погибших
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В Пермском крае было совершено убийство. Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире в Чайковском.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Было установлено, что тела принадлежат хозяйке квартиры и ее сына.

Опросив соседей, проведя тщательный осмотр места происшествия, оперативники вышли на след преступника. Было установлено, что накануне в гости к убитым приходит их знакомый. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Оказалось, что убитые были родственниками мужчины. Они вместе выпивали, но между задержанным и хозяевами произошла ссора. Мужчина схватил нож и зарезал родственников.

В отношении него возбудили уголовное дело. Работа по установлению обстоятельств произошедшего продолжается. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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