В Прикамье в квартире обнаружили тела мужчины и женщины
В Пермском крае было совершено убийство. Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире в Чайковском.
На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Было установлено, что тела принадлежат хозяйке квартиры и ее сына.
Опросив соседей, проведя тщательный осмотр места происшествия, оперативники вышли на след преступника. Было установлено, что накануне в гости к убитым приходит их знакомый. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.
Оказалось, что убитые были родственниками мужчины. Они вместе выпивали, но между задержанным и хозяевами произошла ссора. Мужчина схватил нож и зарезал родственников.
В отношении него возбудили уголовное дело. Работа по установлению обстоятельств произошедшего продолжается. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU