В Прикамье еще у 42 человек подозревают коронавирус
В Пермском крае COVID-19 подозревают еще у 42 жителей. Они все были госпитализированы с симптомами инфекции в больницу, где уже проходят лечение 23 человека с коронавирусом. Всего в медучреждениях находятся 65 человек.
На данный момент в Пермском крае выявлено 32 подтвержденных случаев. Из них - 23 пациента проходят лечение, 6 человек выздоровело, 3 летальных исхода.
2148 жителей края находятся дома на самоизоляции.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU