В Прикамье еще у 42 человек подозревают коронавирус

9 Апр 2020 2020-04-09T09:40:44+03:00

Все они находятся в больнице

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В Пермском крае COVID-19 подозревают еще у 42 жителей. Они все были госпитализированы с симптомами инфекции в больницу, где уже проходят лечение 23 человека с коронавирусом. Всего в медучреждениях находятся 65 человек.

На данный момент в Пермском крае выявлено 32 подтвержденных случаев. Из них - 23 пациента проходят лечение, 6 человек выздоровело, 3 летальных исхода.

2148 жителей края находятся дома на самоизоляции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU