2020-04-09T09:31:22+03:00
Общество

В Прикамье в период самоизоляции стало больше ДТП с пьяными водителями

Со 2 по 6 апреля произошло 6 аварий
Лилия Абибулаева
Поделиться:
На данный момент статистика ДТП с участием пьяных водителей составляет 11%, а было 4%На данный момент статистика ДТП с участием пьяных водителей составляет 11%, а было 4%Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае со 2 апреля резко увеличилось количество пьяных ДТП. В период самоизоляции жители края стали чаще садиться за руль после нескольких стаканов алкоголя.

Так за прошлую неделю произошло 50 аварий, 6 из них с участием нетрезвых водителей. В результате пострадали три человека.

На данный момент статистика ДТП с участием пьяных водителей составляет 11%, а было 4%.

- Говоря о нетрезвых мы подразумеваем и тех, кто был в состоянии опьянения и тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования, - поясняет начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Римма Акимова. – Всего по итогам трех месяцев на территории региона зарегистрировано 557 дорожно – транспортных происшествий, в которых 72 человека погибли, 750 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье еще у 42 человек подозревают коронавирус
В Прикамье в период самоизоляции стало больше ДТП с пьяными водителями
«Тестирование за 70 минут». В Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус
В Прикамье уменьшилось количество человек на самоизоляции
Магазин «Леруа Мерлен» закрыли за нарушение режима самоизоляции
Медикам Пермского края, работающим с коронавирусом, увеличивают зарплату
В Перми в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар
В Прикамье осудят мужчину за стрельбу по припаркованным автомобилям
Житель Прикамья ударил знакомого грифом от штанги
В Прикамье закончились поиски 33-летнего рыбака
В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию сделали уже 10 000 человек
В Перми умер оператор Владимир Зубов
В Пермском крае из-за пациента с подозрением на коронавирус закрыли городскую больницу