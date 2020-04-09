В Прикамье в период самоизоляции стало больше ДТП с пьяными водителями

9 Апр 2020 2020-04-09T09:31:22+03:00

На данный момент статистика ДТП с участием пьяных водителей составляет 11%, а было 4% Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае со 2 апреля резко увеличилось количество пьяных ДТП. В период самоизоляции жители края стали чаще садиться за руль после нескольких стаканов алкоголя.

Так за прошлую неделю произошло 50 аварий, 6 из них с участием нетрезвых водителей. В результате пострадали три человека.

На данный момент статистика ДТП с участием пьяных водителей составляет 11%, а было 4%.

- Говоря о нетрезвых мы подразумеваем и тех, кто был в состоянии опьянения и тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования, - поясняет начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Римма Акимова. – Всего по итогам трех месяцев на территории региона зарегистрировано 557 дорожно – транспортных происшествий, в которых 72 человека погибли, 750 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU