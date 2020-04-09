2020-04-09T09:08:37+03:00
Общество

«Тестирование за 70 минут». В Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус

Прикамье попало в список четырех пилотных регионов
Лилия Абибулаева
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Новая система тестирования может привести к росту статистки по количеству выявленных случаев.Новая система тестирования может привести к росту статистки по количеству выявленных случаев.
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Дмитрий Махонин на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что в прикамские больницы поставят современные тесты для определения заболевания.

- - Пермский край попал в число четырех пилотных регионов РФ, где внедряется новая более современная система тестирования на коронавирус. Тестирование можно сделать в течение 70 минут, - отметил врио губернатора.

Глава региона подчеркнул, что новая система тестирования может привести к росту статистки по количеству выявленных случаев.

-Это позволит нам получить реальную картину распространения болезни и предпринять все необходимые меры для его пресечения. Прежде всего, вместе с правоохранительными органами мы выявляем всех, с кем контактировали инфицированные лица, и проводим их тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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