«Тестирование за 70 минут». В Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус

9 Апр 2020 2020-04-09T09:08:37+03:00

Новая система тестирования может привести к росту статистки по количеству выявленных случаев.

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Дмитрий Махонин на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что в прикамские больницы поставят современные тесты для определения заболевания.

- - Пермский край попал в число четырех пилотных регионов РФ, где внедряется новая более современная система тестирования на коронавирус. Тестирование можно сделать в течение 70 минут, - отметил врио губернатора.

Глава региона подчеркнул, что новая система тестирования может привести к росту статистки по количеству выявленных случаев.

-Это позволит нам получить реальную картину распространения болезни и предпринять все необходимые меры для его пресечения. Прежде всего, вместе с правоохранительными органами мы выявляем всех, с кем контактировали инфицированные лица, и проводим их тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU