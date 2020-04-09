2020-04-09T08:56:56+03:00
Общество

В Прикамье уменьшилось количество человек на самоизоляции

В больнице находятся 65 человек
Лилия Абибулаева
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По информации Минздрава у них взяты анализы.По информации Минздрава у них взяты анализы.Фото: архив "КП"
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В Перми и в Пермском крае, по последним данным Минздрава, 32 подтвержденных случая коронавируса. Из них - 23 пациента проходят лечение, 6 человек выздоровело, 3 летальных исхода.

Всего в больницах под присмотром врачей находятся 65 человек. Из них - 23 человека с коронавирусом, а также 42 пациента с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19 от федеральных лабораторий.

На домашней изоляции находятся 2148 человек. Это люди, у которых были контакты с заболевшими. По информации Минздрава у них взяты анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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