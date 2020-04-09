Магазин «Леруа Мерлен» закрыли за нарушение режима самоизоляции
Супермаркет продолжал функционировать
магазин закрыт на 45 суток.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Перми во вторник, 7 апреля, принудительно закрыли магазин «Леруа Мерлен». Несмотря на действующий закон, магазин продолжал работать и был открыт для посетителей.
Специалисты Роспотребнадзора составили и направили в суд протокол об административном правонарушении.
Суд признал владельца магазина виновным и постановил приостановить деятельность магазина в связи с действующим режимом самоизоляции.
Судебные приставы опечатали двери супермаркета товаров для дома и будут следить за сохранностью пломб. Деятельность магазина приостановлена на 45 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU