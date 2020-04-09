2020-04-09T08:00:35+03:00
Общество

Магазин «Леруа Мерлен» закрыли за нарушение режима самоизоляции

Супермаркет продолжал функционировать
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
магазин закрыт на 45 суток.магазин закрыт на 45 суток.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми во вторник, 7 апреля, принудительно закрыли магазин «Леруа Мерлен». Несмотря на действующий закон, магазин продолжал работать и был открыт для посетителей.

Специалисты Роспотребнадзора составили и направили в суд протокол об административном правонарушении.

Суд признал владельца магазина виновным и постановил приостановить деятельность магазина в связи с действующим режимом самоизоляции.

Судебные приставы опечатали двери супермаркета товаров для дома и будут следить за сохранностью пломб. Деятельность магазина приостановлена на 45 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье еще у 42 человек подозревают коронавирус
В Прикамье в период самоизоляции стало больше ДТП с пьяными водителями
«Тестирование за 70 минут». В Пермском крае будут использовать современные тесты на коронавирус
В Прикамье уменьшилось количество человек на самоизоляции
Магазин «Леруа Мерлен» закрыли за нарушение режима самоизоляции
Медикам Пермского края, работающим с коронавирусом, увеличивают зарплату
В Перми в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар
В Прикамье осудят мужчину за стрельбу по припаркованным автомобилям
Житель Прикамья ударил знакомого грифом от штанги
В Прикамье закончились поиски 33-летнего рыбака
В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию сделали уже 10 000 человек
В Перми умер оператор Владимир Зубов
В Пермском крае из-за пациента с подозрением на коронавирус закрыли городскую больницу