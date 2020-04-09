В Перми в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар
В Мотовилихинском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавшие. По сообщению очевидцев аварии, на улице Уинская столкнулись автомобиль ВАЗ и иномарка «Хендай».
В социальных сетях очевидцы сообщили, что водитель отечественной легковушки хотел пролететь на красный и врезался в иномарку. От удара «Хендай» вылетел на тротуар.
Сообщается, что водитель ВАЗа пострадал. Подробности уточняются.
Напомним., ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП. От удара машину сильно помяло, а 51-летний водитель погиб на месте от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU