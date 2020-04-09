9 Апр 2020 2020-04-09T07:30:52+03:00

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В Мотовилихинском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавшие. По сообщению очевидцев аварии, на улице Уинская столкнулись автомобиль ВАЗ и иномарка «Хендай».

chp_dtp_perm В Перми в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар

В социальных сетях очевидцы сообщили, что водитель отечественной легковушки хотел пролететь на красный и врезался в иномарку. От удара «Хендай» вылетел на тротуар.

Сообщается, что водитель ВАЗа пострадал. Подробности уточняются.

Напомним., ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП. От удара машину сильно помяло, а 51-летний водитель погиб на месте от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU