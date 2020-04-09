В Прикамье осудят мужчину за стрельбу по припаркованным автомобилям

9 Апр 2020 2020-04-09T06:47:27+03:00

Он стрелял из пневматического пистолета

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Перед судом предстанет житель Кунгура. Его обвиняют в стрельбе из пневматического пистолета по припаркованным машинам.

В ходе следствия было установлено, что мужчина неоднократно проезжал на большегрузе мимо административного здания мясокомбината «Кунгурский» и стрелял по машинам сотрудников из пневматического пистолета.

Таким образом он повредил 8 автомобилей и нанес материальный ущерб в размере 184 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщается, что за подобное деяние ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU