В Прикамье осудят мужчину за стрельбу по припаркованным автомобилям
Перед судом предстанет житель Кунгура. Его обвиняют в стрельбе из пневматического пистолета по припаркованным машинам.
В ходе следствия было установлено, что мужчина неоднократно проезжал на большегрузе мимо административного здания мясокомбината «Кунгурский» и стрелял по машинам сотрудников из пневматического пистолета.
Таким образом он повредил 8 автомобилей и нанес материальный ущерб в размере 184 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.
В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщается, что за подобное деяние ему грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU