2020-04-09T06:29:28+03:00
Происшествия

Житель Прикамья ударил знакомого грифом от штанги

Мужчину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Пострадавший получил отрытую черепно-мозговую травму.Пострадавший получил отрытую черепно-мозговую травму.Фото: Василий Вахрин
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В Лысьве возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанный и его супруга отдыхали в компании друзей. В какой-то момент, приревновав жену, мужчина стал избивать ее. За женщину заступился 36-летний знакомый пары. Между мужчинами завязалась драка.

В какой-то момент ревнивец схватил гриф от штанги и ударил им соперника.

Пострадавший получил отрытую черепно-мозговую травму. Его отправили в больницу, а мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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