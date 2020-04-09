Житель Прикамья ударил знакомого грифом от штанги
В Лысьве возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.
Сотрудники полиции выяснили, что задержанный и его супруга отдыхали в компании друзей. В какой-то момент, приревновав жену, мужчина стал избивать ее. За женщину заступился 36-летний знакомый пары. Между мужчинами завязалась драка.
В какой-то момент ревнивец схватил гриф от штанги и ударил им соперника.
Пострадавший получил отрытую черепно-мозговую травму. Его отправили в больницу, а мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU