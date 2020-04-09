В Прикамье закончились поиски 33-летнего рыбака

9 Апр 2020 2020-04-09T06:11:35+03:00

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В Пермском крае полгода разыскивали 33-летнего Ивана Т. 12 октября он ушел из дома в Орджоникидзевском районе. Родственникам он сообщил, что отправился на рыбалку, но обратно мужчина не вернулся. На звонки он тоже не отвечал.

Спустя полгода поиски остановили. В поисковом отряде им. Ирины Бухановой сообщили о том, что Ивана Т. Нашли. Мужчина погиб.

- Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким... Просьба снять репосты!» – сообщили в социальных сетях поисковики.

ИСТОЧНИК KP.RU