В Пермском крае из-за пациента с подозрением на коронавирус закрыли городскую больницу
Краевой Минздрав, 8 апреля, сообщил о внештатной ситуации в Краснокамской городской больнице.
- На данный момент прием и выписка пациентов в отделение больницы, где проходили лечение пациенты с пневмониями, полностью прекращены, по предписанию главного санитарного врача Пермского края, - сообщает пермский Минздрав. - Это связано с подозрением на наличие у одного из пациентов коронавирусной инфекции. В настоящее время у одного пациента этого отделения предварительно положительный результат, сейчас ждем окончательного результата из Москвы.
Проведено обследование COVID-19 всех сотрудников больницы и тех пациентов, которые в течение последних 2 недель были выписаны из отделения, закрытого на карантин.
Предварительные результаты обследования контактных лиц - отрицательные. Проведена полная дезинфекционная обработка.
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ИСТОЧНИК KP.RU