2020-04-08T17:58:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пермском крае из-за пациента с подозрением на коронавирус закрыли городскую больницу

Тест одного из пациентов на COVID-19 показал положительный результат
Анна Маркова
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В Краснокамской городской больнице проведена полная дезинфекционная обработка.В Краснокамской городской больнице проведена полная дезинфекционная обработка.Фото: Василий Вахрин
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Краевой Минздрав, 8 апреля, сообщил о внештатной ситуации в Краснокамской городской больнице.

- На данный момент прием и выписка пациентов в отделение больницы, где проходили лечение пациенты с пневмониями, полностью прекращены, по предписанию главного санитарного врача Пермского края, - сообщает пермский Минздрав. - Это связано с подозрением на наличие у одного из пациентов коронавирусной инфекции. В настоящее время у одного пациента этого отделения предварительно положительный результат, сейчас ждем окончательного результата из Москвы.

Проведено обследование COVID-19 всех сотрудников больницы и тех пациентов, которые в течение последних 2 недель были выписаны из отделения, закрытого на карантин.

Предварительные результаты обследования контактных лиц - отрицательные. Проведена полная дезинфекционная обработка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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