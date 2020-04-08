2020-04-08T16:02:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми: что происходит в Пермской краевой клинической инфекционной больнице

Лечебное учреждение закрыто на карантин
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщили в оперативном штабе, прием пациентов в Пермскую краевую инфекционную больницу полностью прекращен.

- Все вновь выявленные взрослые пациенты с подозрением на наличие коронавирусной инфекции направляются в медсанчасть №1, которая полностью подготовлена для приема таких больных, - уточнили в штабе. – Дети и подростки направляются в отделение краевой инфекционной больницы, расположенное по адресу: ул. Павла Соловьева, 9.

Третье и четвертое отделения Пермскую краевую инфекционную больницу закрыты на карантин. Всех сотрудники больницы и пациенты этих отделений, которые были выписаны в течение последних двух недель, проверены на коронавирусную инфекцию.

- В настоящее время у одного сотрудника больницы подтвержден коронавирус, еще у 5 предварительно положительный, сейчас ждем окончательного результата из Москвы, - сообщили в Минздраве. - У всех остальных сотрудников и пациентов тесты дали отрицательный результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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