В Пермском крае бездомного мужчину осудят за надругательство над 28-летней девушкой

8 Апр 2020 2020-04-08T15:26:20+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанет 33-летний местный житель. Мужчины обвиняют в незаконном проникновении в жилище и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 28-летнй девушки.

Следователи выяснили, что бездомный мужчина ночью 10 февраля проник в дом своей знакомой. С женщиной проживала ее 28-летняя дочь. Подсудимый напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU