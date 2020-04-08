2020-04-08T15:06:39+03:00
Общество

Выплаты ко Дню Победы ветеранам Прикамья поступят до 1 мая

Более трети ветеранов войны и тружеников тыла уже получили эти деньги
Ксения ОГАРЕВА
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Сейчас в Пермском крае проживает порядка 15 тысяч ветеранов, в том числе участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей. Всем им ко дню Победы будет оказана финансовая поддержка, помимо той, что поступит из федерального бюджета.

- В крае принят закон, утверждающий дополнительную финансовую поддержку по 5 тысяч рублей социальной помощи ветеранам, - рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин. - На это из бюджета Пермского края направлено 70 миллионов рублей. 35 процентов ветеранов и тружеников тыла уже получили выплаты, планируется, что к 1 мая все выплаты будут проведены. Они направляются вместе с пенсиями.

- Мы стараемся оказывать ветеранам всю возможную социальную поддержку и медицинскую помощь, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - В этом году предусмотрели 28,5 миллиона рублей на помощь с ремонтами не только ветеранам, но и труженикам тыла. Такая инициатива реализуется в крае впервые. Социальные службы обошли всех и выяснили, что ремонты потребуются 100 ветеранам и 200 труженикам тыла. Несколько ремонтов уже завершились, но большая часть работ из-за режима самоизоляции пока приостановлена.

Ветераны и труженики тыла Пермского края получат:

Участники и инвалиды ВОВ – 85 тысяч рублей.

Труженики тыла – 55 тысяч рублей.

Жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашизма – 80 тысяч рублей.

Вдовы инвалидов и участников ВОВ – 75 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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