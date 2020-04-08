В Перми заменят трамвайные пути на улице Крупской

8 Апр 2020 2020-04-08T14:58:18+03:00

Движение транспорта будет осуществляться только по одной стороне Фото: Василий Вахрин

Также обновят проезжую часть и тротуары

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В Перми отремонтируют улицу Крупской. В рамках капитального ремонта заменят трамвайные пути, обновят дорожное покрытие и тротуары, заменят наружное освещение, построят велодорожки, восстановят газоны.

Из-за реконструкции с 11 апреля по 27 июля движение транспорта по четной стороне улицы Крупской от Лебедева до Дружбы будет ограничено. С 28 июля по 25 октября ограничат движение по нечетной стороне.

В период режима самоизоляции автомобилей на дорогах стало намного меньше. Это позволило начать ремонт раньше поставленных сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU