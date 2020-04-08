В Перми заменят трамвайные пути на улице Крупской
Также обновят проезжую часть и тротуары
Движение транспорта будет осуществляться только по одной сторонеФото: Василий Вахрин
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В Перми отремонтируют улицу Крупской. В рамках капитального ремонта заменят трамвайные пути, обновят дорожное покрытие и тротуары, заменят наружное освещение, построят велодорожки, восстановят газоны.
Из-за реконструкции с 11 апреля по 27 июля движение транспорта по четной стороне улицы Крупской от Лебедева до Дружбы будет ограничено. С 28 июля по 25 октября ограничат движение по нечетной стороне.
В период режима самоизоляции автомобилей на дорогах стало намного меньше. Это позволило начать ремонт раньше поставленных сроков.
ИСТОЧНИК KP.RU