В Перми проведут «прямую линию» для предпринимателей, пострадавших от самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T14:34:58+03:00

Зарегистрироваться на онлайн-трансляцию можно по ссылке. Фото: Василий Вахрин

На вопросы пермяков ответят министр экономического развития края и другие эксперты

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В Перми состоится «прямая линия» для предпринимателей, чей бизнес пострадал от эпидемиологической обстановки в регионе. Бизнесмены смогут задать вопросы о мерах поддержки, трудовому и налоговому праву, ведении госзаупок в новых условиях.

Прямая линия состоится в четверг, 9 апреля, в 15:00. На вопросы жителей края ответят министр экономического развития Пермского края Максим Колесников, ведущий специалист по налогообложению центра поддержки предпринимательства и другие эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU