2020-04-08T14:04:44+03:00
Общество

Жителей Прикамья предупреждают об активности клещей

В правительстве рекомендуют усилить меры собственной защиты
Лилия Абибулаева
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В период самоизоляции поставить прививку от клещевого энцефалита не получится. Фото: Правительство ПрикамьяВ период самоизоляции поставить прививку от клещевого энцефалита не получится. Фото: Правительство Прикамья
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Жителей Пермского края предупреждают об активности клещей. Из-за теплой зимы в этом году их особенно много. В министерстве здравоохранения рекомендуют жителей края, а в особенности тех, кто в период самоизоляции находится на даче, усилить индивидуальные меры защиты.

В период самоизоляции поставить прививку от клещевого энцефалита не получится. Плановый прием возобновиться только после снятия самоизоляции.

Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, в Минздраве рекомендуют выбирать светлую одежду, надевать высокую обувь, желательно сапоги, заправлять в них штаны, а также опрыскиваться защитными аэрозолями. Если житель Пермского края найдет на себе клеща, то он сможет получить необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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