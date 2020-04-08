2020-04-08T12:48:11+03:00
Происшествия

Пермяк похитил свою бывшую девушку и прятал ее в хостеле

Преступление он совершил вместе со своим другом
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Мужчин задержали и заключили под стражу.Мужчин задержали и заключили под стражу.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Кунгурском район перед судом предстанут двое жителей Перми. 26-летнего и 30-летнего мужчин обвиняют в похищении человека и незаконном проникновении в чужое жилище.

26-летний подозреваемы в начале октября проник в дом к своей бывшей девушке, похитил ее и вместе со своим другом увез в Пермь. Злоумышленники привезли девушку в хостел и там удерживали.

Родные девушки обратились в полицию. Через сутки ее местонахождение установили и освободили потерпевшую. Мужчин задержали и заключили под стражу.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что уголовное дело в отношении них передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермяк похитил свою бывшую девушку и прятал ее в хостеле
В Перми сотрудница предприятия отравилась химикатами
В Перми изменился график движения общественного транспорта
Пермский молодежный центр объявил о сборе продуктов для нуждающихся семей
В Прикамье сотрудники полиции вернули женщине украденный манекен
В Перми ремонт на улице Светлогорская начнется 11 апреля
В Перми подключены к теплу три многоквартирных дома, торговый центр и школа
«Призыв сработал». Пермяки снова стали сдавать кровь
В Пермском крае в период самоизоляции семьи с дошкольниками получат продуктовые наборы
В Пермском крае уменьшилось количество человек на домашней самоизоляции
В Пермском крае скончался еще один больной коронавирусом
В Пермском крае семьи с детьми от 1.5 до 3 лет получат единовременную материальную помощь
В Прикамье местного жителя осудят за публикацию в интернете откровенных фотографий знакомой