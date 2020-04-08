Пермяк похитил свою бывшую девушку и прятал ее в хостеле

8 Апр 2020 2020-04-08T12:48:11+03:00

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В Кунгурском район перед судом предстанут двое жителей Перми. 26-летнего и 30-летнего мужчин обвиняют в похищении человека и незаконном проникновении в чужое жилище.

26-летний подозреваемы в начале октября проник в дом к своей бывшей девушке, похитил ее и вместе со своим другом увез в Пермь. Злоумышленники привезли девушку в хостел и там удерживали.

Родные девушки обратились в полицию. Через сутки ее местонахождение установили и освободили потерпевшую. Мужчин задержали и заключили под стражу.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что уголовное дело в отношении них передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU