В Перми сотрудница предприятия отравилась химикатами

8 Апр 2020 2020-04-08T11:59:38+03:00

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На одном из пермских предприятий произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что 36-летняя женщина отравилась химикатами.

Известно, что женщина работала с химическими веществами, в результате чего получила серьезное отравление. Пострадавшую отправили в городскую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае скончался еще один больной коронавирусом. У мужчины было тяжелое сопутствующее заболевание. Таким образом, в Пермском крае от коронавируса скончались три человека. Первые две смерти произошли 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU