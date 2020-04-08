В Перми изменился график движения общественного транспорта

8 Апр 2020 2020-04-08T11:28:52+03:00

Специалисты департамента проводят ежедневный мониторинг пассажиропотока и вносят корректировки в график движения. Фото: Василий Вахрин

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В Перми в период самоизоляции сократили количество автобусных маршрутов. Специалисты департамента проводят ежедневный мониторинг пассажиропотока и вносят корректировки в график движения.

Так, накануне были организованы два отправления автобусов №33 для сотрудников перинатального центра, а для сотрудников заводов «ПНОС» и «ТЭЦ-9» вернули в расписание трамвай №2.

Также с 6 апреля частично возобновили работу маршруты № 52, №4т, №40. В последнем случае, по просьбам жителей, отправление в 07:46 от станции «Пермь-2» синхронизировано с прибытием электропоездов.

С 7 апреля было скорректировано расписание на автобусных маршрутах №5 «улица Мильчакова – НПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс», №6 «микрорайон Железнодорожный – станция «Пермь-2», №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1».

С 8 апреля на маршрутах №20 «микрорайон Новый Крым – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» и №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2» в утренние часы пик сокращены интервалы движения между автобусами.

ИСТОЧНИК KP.RU