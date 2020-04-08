В Прикамье сотрудники полиции вернули женщине украденный манекен

8 Апр 2020 2020-04-08T10:42:07+03:00

На манекене была одежда. Общий ущерб составил 8 тысяч рублей

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Жительница Чайковского обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении манекена с женской одеждой. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

На место происшествия выехали сотрудники полиции младшие лейтенанты Андрей Мартюшев и Олег Сидоров, младший сержант Анастасия Фоминых и стажер Антон Бушуев. Полицейские опросили свидетелей и через некоторое время установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина не работал.

Подозреваемый жил в нескольких кварталах от места преступления. В его квартире нашли похищенное и вернули владелице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Женщина поблагодарила полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU