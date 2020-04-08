2020-04-08T10:42:07+03:00
Общество

В Прикамье сотрудники полиции вернули женщине украденный манекен

На манекене была одежда. Общий ущерб составил 8 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Женщина поблагодарила полицейских. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюЖенщина поблагодарила полицейских. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Жительница Чайковского обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении манекена с женской одеждой. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

На место происшествия выехали сотрудники полиции младшие лейтенанты Андрей Мартюшев и Олег Сидоров, младший сержант Анастасия Фоминых и стажер Антон Бушуев. Полицейские опросили свидетелей и через некоторое время установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина не работал.

Подозреваемый жил в нескольких кварталах от места преступления. В его квартире нашли похищенное и вернули владелице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Женщина поблагодарила полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермяк похитил свою бывшую девушку и прятал ее в хостеле
В Перми сотрудница предприятия отравилась химикатами
В Перми изменился график движения общественного транспорта
Пермский молодежный центр объявил о сборе продуктов для нуждающихся семей
В Прикамье сотрудники полиции вернули женщине украденный манекен
В Перми ремонт на улице Светлогорская начнется 11 апреля
В Перми подключены к теплу три многоквартирных дома, торговый центр и школа
«Призыв сработал». Пермяки снова стали сдавать кровь
В Пермском крае в период самоизоляции семьи с дошкольниками получат продуктовые наборы
В Пермском крае уменьшилось количество человек на домашней самоизоляции
В Пермском крае скончался еще один больной коронавирусом
В Пермском крае семьи с детьми от 1.5 до 3 лет получат единовременную материальную помощь
В Прикамье местного жителя осудят за публикацию в интернете откровенных фотографий знакомой