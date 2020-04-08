В Прикамье сотрудники полиции вернули женщине украденный манекен
Жительница Чайковского обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении манекена с женской одеждой. Ущерб составил 8 тысяч рублей.
На место происшествия выехали сотрудники полиции младшие лейтенанты Андрей Мартюшев и Олег Сидоров, младший сержант Анастасия Фоминых и стажер Антон Бушуев. Полицейские опросили свидетелей и через некоторое время установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина не работал.
Подозреваемый жил в нескольких кварталах от места преступления. В его квартире нашли похищенное и вернули владелице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Женщина поблагодарила полицейских.
ИСТОЧНИК KP.RU