В Перми ремонт на улице Светлогорская начнется 11 апреля
Необходимо увеличить грузоподъемность
Ремонт должен был начать позже, но сроки были сдвинуты.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Перми на два месяца закроют правую половину улицы Светлогорской. Путепровод будут ремонтировать. Ремонт должен был начать позже, но сроки были сдвинуты.
С 11 апреля по 10 июня правая часть улицы Светлогорской будет закрыта для проезда. А с 11 июня по 30 августа закроют левую сторону. Там будут вестись ремонтные работы. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.
В пресс-службе администрации Перми сообщили о том, что путепровод требует незамедлительного ремонта. Необходимо увеличить его грузоподъемность.
ИСТОЧНИК KP.RU