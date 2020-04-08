2020-04-08T10:30:51+03:00
Общество

В Перми ремонт на улице Светлогорская начнется 11 апреля

Необходимо увеличить грузоподъемность
Лилия Абибулаева
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Ремонт должен был начать позже, но сроки были сдвинуты.Ремонт должен был начать позже, но сроки были сдвинуты.Фото: Василий Вахрин
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В Перми на два месяца закроют правую половину улицы Светлогорской. Путепровод будут ремонтировать. Ремонт должен был начать позже, но сроки были сдвинуты.

С 11 апреля по 10 июня правая часть улицы Светлогорской будет закрыта для проезда. А с 11 июня по 30 августа закроют левую сторону. Там будут вестись ремонтные работы. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

В пресс-службе администрации Перми сообщили о том, что путепровод требует незамедлительного ремонта. Необходимо увеличить его грузоподъемность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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