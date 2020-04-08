В Перми подключены к теплу три многоквартирных дома, торговый центр и школа

8 Апр 2020 2020-04-08T10:30:41+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года Пермский филиал «Т Плюс» подключил к системе теплоснабжения три строящихся жилых дома, где перед сдачей в эксплуатацию проводятся отделочные работы.

Также энергетики подключили к своим сетям новую школу в Свердловском районе Перми. Этот объект является частью социальной инфраструктуры комплексной застройки городских территорий. В школе будет 44 класса, и в следующем учебном году она обеспечит 1225 мест для учащихся Свердловского района Перми.

Энергетики подключили к теплу торговый центр площадью 5960 кв. метров в Ленинском районе и автобазу площадью 270 кв. метров в Свердловском районе Перми. Также специалисты «Т Плюс» подключили дополнительную тепловую нагрузку, обеспечив нормативную вентиляцию и горячее водоснабжение в здании детского спортивно-образовательного учреждения МАУ ДО «ДЮЦ им. В Соломина».

- Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в Пермском филиале «Т Плюс» работает «единое окно» для застройщиков. Здесь представители строительных компаний могут получить все требуемые консультации со специалистами энергокомпании, чтобы обеспечить подачу в строящиеся объекты в максимально сжатые сроки, – отметил заместитель директора Пермского филиала «Т Плюс» по коммерции и развитию Алексей Мартьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU