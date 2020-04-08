«Призыв сработал». Пермяки снова стали сдавать кровь

8 Апр 2020 2020-04-08T10:04:34+03:00

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В Перми из-за режима полной самоизоляции резко упало количество доноров. В Службе крове сообщили, что, если раньше в день приходило по 80-100 человек, сейчас – 30-40.

Однако призыв сработал и в центре переливания крови снова очереди из доноров. Пермяки могут получить специальный пропуск, чтобы приехать на улицу Лебедева и сдать кровь. Также выплаты для доноров стали больше.

Если раньше донор получал от 674 рублей, теперь выплата увеличилась до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU