2020-04-08T10:04:34+03:00
Общество

«Призыв сработал». Пермяки снова стали сдавать кровь

Из-за самоизоляции в Службе крови был дефицит донорской крови
Лилия Абибулаева
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Теперь выплата увеличилась до 1500 рублей.Теперь выплата увеличилась до 1500 рублей.Фото: архив "КП"
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В Перми из-за режима полной самоизоляции резко упало количество доноров. В Службе крове сообщили, что, если раньше в день приходило по 80-100 человек, сейчас – 30-40.

Однако призыв сработал и в центре переливания крови снова очереди из доноров. Пермяки могут получить специальный пропуск, чтобы приехать на улицу Лебедева и сдать кровь. Также выплаты для доноров стали больше.

Если раньше донор получал от 674 рублей, теперь выплата увеличилась до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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