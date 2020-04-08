В Пермском крае уменьшилось количество человек на домашней самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T08:58:12+03:00

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По данным Минздрава в Пермском крае, на данный момент, 32 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из них - 23 пациента проходят лечение, 6 человек выздоровело, 3 летальных исхода. Утром в среду, 8 апреля, от коронавируса скончался 69-летний мужчина.

В больнице под присмотром врачей находятся 50 человек. Из них 23 человека с коронавирусом, а также 27 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19 от федеральных лабораторий. На домашней самоизоляции находятся 2481 человек. У всех взяты анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU